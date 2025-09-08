मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की शर्तों को पूरा करेगी सरकार, जानिए जेल में क्या-क्या सुविधा मिलेगी

मनी9लाइव ने ET के हवाले से बताया कि आरोपी को महाराष्ट्र की मुंबई में आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां उसे सुविधाएं दी जाएंगी। आरोपी का सेल आम कैदियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें शौचालय, छत वाले पंखे, ट्यूब लाइट, मच्छर भगाने का उपकरण होंगे। उसके साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को भी रखा जाएगा। उसे मेडिकल सुविधा, 3 बार पौष्टिक खाना और घर का खाना, साफ कपड़े और बिस्तर दिया जाएगा।

आरोप

2018 में देश छोड़कर भागे थे चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी

चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर वचन पत्र (LoU) और विदेशी ऋण पत्र (FLC) का इस्तेमाल किया। धोखाखड़ी का मामला सामने आने से पहले दोनों जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI कर रही है।