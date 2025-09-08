जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया, 2 जवान घायल
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में सोमवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है, जिसमें 1 आतंकवादी मारा गया है, जबकि 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और अतिरिक्त बल तैनात किया है। इलाके में ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं।
अभियान
पुलिस और सेना के अलावा CRPF भी शामिल
कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर बताया, 'विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कुलगाम के गुड्डर जंगल में मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की SOG काम पर लगी हुई है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।' पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना है। अभी दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है।
हमला
'ऑपरेशन गुड्डर' दिया गया नाम
भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने बताया कि मुठभेड़ को 'ऑपरेशन गुड्डर' नाम दिया गया है। सेना ने एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि की है, जिसका शव सेब के बाग में पड़ा मिला। जंगल में छिपे आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। मारे गए आतंकी की पहचान सामने नहीं आई है। बता दें कि एक रात पहले आरएस पुरा सेक्टर में सिराज खान नाम के एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गिरफ्तार किया गया था।