जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया, 2 जवान घायल

10:18 am Sep 08, 2025

जम्मू-कश्मीर में कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में सोमवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है, जिसमें 1 आतंकवादी मारा गया है, जबकि 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और अतिरिक्त बल तैनात किया है। इलाके में ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं।