क्या दुबई में तेजस विमान हादसे के बाद पड़ेगा आपूर्ति पर असर? HAL का आया जवाब

बयान

क्या विमान आपूर्ति पर पड़ेगा असर?

रिपोर्ट के मुताबिक, HAL ने हादसे के बाद विमान के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि इस दुर्घटना से उसके व्यावसायिक परिचालन, वित्तीय स्थिति या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रॉयटर्स ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि इस तरह का सार्वजनिक नुकसान 4 दशकों की कड़ी मेहनत के बाद विदेशों में जेट स्थापित करने के भारत के प्रयासों पर भारी पड़ सकता है।