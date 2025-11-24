क्या दुबई में तेजस विमान हादसे के बाद पड़ेगा आपूर्ति पर असर? HAL का आया जवाब
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका निर्माण करने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सोमवार को बयान दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, HAL ने कहा कि दुबई में हुई विमान दुर्घटना असाधारण परिस्थितियों के कारण हुई एक अलग घटना थी। हालांकि कंपनी ने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा संचालित विमान को लेकर दोनों कंपनियों ने कहा कि वे जांच में सहयोग करेंगी।
बयान
क्या विमान आपूर्ति पर पड़ेगा असर?
रिपोर्ट के मुताबिक, HAL ने हादसे के बाद विमान के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि इस दुर्घटना से उसके व्यावसायिक परिचालन, वित्तीय स्थिति या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रॉयटर्स ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि इस तरह का सार्वजनिक नुकसान 4 दशकों की कड़ी मेहनत के बाद विदेशों में जेट स्थापित करने के भारत के प्रयासों पर भारी पड़ सकता है।
हादसा
विमान चला रहे पायलट की हुई थी मौत
दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल-मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 21 नवंबर को एयर शो के दौरान तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के वीडियो में विमान कलाबाजियां खाते हुए जमीन पर गिरता और आग के गोले में बदलता दिखा था। हादसे के समय विमान उड़ा रहे विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। वे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पटियालकड़ गांव के निवासी हैं। उनके पिता और पत्नी दोनों वायुसेना में हैं। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं।