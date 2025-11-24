प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी, भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत बताया

संदेश

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'धर्मेंद्रजी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्रजी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं।'