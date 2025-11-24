प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी, भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत बताया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुपरस्टार बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया और उनको सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र के जाने से भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि अभिनेता धर्मेंद्र अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई है।
संदेश
प्रधानमंत्री मोदी का संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'धर्मेंद्रजी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्रजी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं।'
निधन
धर्मेंद्र का आज हुआ निधन
धर्मेंद्र ने 89 वर्ष की उम्र में सोमवार को दुनिया को अलविदा कहा है। उनका अंतिम संस्कार में तमाम बॉलीवुड की शख्सियत पहुंची। कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उनको छुट्टी मिल गई थी और घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही थी। पहले भी कई बार उनकी खराब सेहत चर्चा में रही। साल 2023 में उनके बेटे सनी देओल उन्हें इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए थे।