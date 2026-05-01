हिमंत बिस्वा सरमा ने घुसपैठियों पर ऐसा क्या कहा, जो भड़का बांग्लादेश? उच्चायुक्त को तलब किया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपने एक और बयान के चलते विवादों में हैं। इस बार उनके बयान से उपजा विवाद सीमा पार तक पहुंच गया है और बांग्लादेश ने ढाका में पदस्थ कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया है। बांग्लादेश ने बताया कि महानिदेशक (दक्षिण एशिया) इशरत जहां ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को ढाका का पक्ष बताया और सरमा के बयान को बांग्लादेश-भारत संबंधों के लिए अपमानजनक बताते हुए भारत को लेकर नाराजगी जाहिर की।

बांग्लादेश बांग्लादेश ने सरमा के बयान पर जताई आपत्ति स्थानीय अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, यह राजनयिक कदम असम से लोगों की कथित स्वदेश (बांग्लादेश) वापसी से जुड़े सरमा के बयानों के बाद उठाया गया है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने सरमा की हालिया सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रकृति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बयान द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी करते समय संयम बरतने की जरूरत पर जोर दिया।

सरमा का बयान सरमा ने क्या कहा था? यह विवाद 25 अप्रैल को सरमा द्वारा दिए गए एक बयान के बाद पैदा हुआ। उन्होंने कहा था कि असम में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कथित घुसपैठियों की फोटो साझा करते हुए लिखा, 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम असम से ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं जब वे स्वयं नहीं जाते। कल रात 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को 'धक्का देकर वापस' भेज दिया गया।'

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अन्य बयान सरमा ने कहा था- प्रार्थना करता हूं बांग्लादेश से संबंध नहीं सुधरे ABP न्यूज से बात करते हुए सरमा ने दावा किया कि आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कथित घुसपैठियों को निर्वासित करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा, "अगर मैं उन्हें आधिकारिक तौर पर वापस भेजना चाहता हूं, तो विदेश मंत्रालय से संपर्क करना होगा। मंत्रालय फिर बांग्लादेश को जानकारी भेजेगा। फिर यह बांग्लादेश पर निर्भर करेगा कि वे किसे वापस लेना चाहते हैं।" सरमा ने कहा था कि वे प्रार्थना करते हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध में कोई विशेष सुधार न हो।

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