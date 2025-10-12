हरियाणा IPS आत्महत्या मामला: महापंचायत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, DGP को हटाने की मांग

हरियाणा के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले को लेकर आज चंडीगढ़ में महापंचायत हुई। इसमें महापंचायत ने हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर DGP को नहीं हटाया गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि कल से चंडीगढ़ के सभी सफाई कर्मचारी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के विरोध में काम बंद कर देंगे।

FIR IPS की पत्नी की मांग पर FIR में बदलाव चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में दर्ज की गई FIR में SC/ST अधिनियम एक्ट की धारा में बदलाव किया है। अब SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) की जगह धारा 3(2)(V) लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। मामले की जांच कर रही 6 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का नेतृत्व कर रहे चंडीगढ़ के IG पुष्पेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दिवंगत IPS कुमार की IAS पत्नी अमनीत ने इसकी मांग की थी।

पोस्टमॉर्टम छठे दिन भी पोस्टमॉर्टम पर नहीं बनी सहमति छठे दिन भी पूरन कुमार के पोस्टमॉर्टम पर सहमति नहीं बना पाई है। परिवार का कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, वे पोस्टमॉर्टम नहीं कराएंगे। परिवार को मनाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला तक जुटा हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार लगातार अमनीत से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। इसके चलते शव मार्च्यूरी में ही रखा हुआ है।

बैठक मामले पर सियासत तेज, AAP ने किया प्रदर्शन का ऐलान मामले को लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई है। आज JJP के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुमार के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी चंडीगढ़ स्थित कुमार के आवास पर पहुंचे। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरे पंजाब में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है।

कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कुमार की पत्नी को लिखा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिवंगत IPS की पत्नी को पत्र लिख संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा, "आपके पति और वरिष्ठ IPS अधिकारी ने सामाजिक पूर्वाग्रहों और विसंगतियों से जूझते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। पक्षपात और विभेदनकारी इस सोच के चलते घटित हुई इस घटना ने मुझे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी साथियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है।"