जयपुर: पिता के हत्यारे को 7 साल बाद बेटे ने कुल्हाड़ी से मारा
लेखन आबिद खान
जयपुर के जगदम्बा नगर में एक शख्स हनिश ने अपने पिता की हत्या के आरोपी विजय बाजिया को ढूंढ निकाला और उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि विजय ने 7 साल पहले हनिश के पिता की हत्या की थी।
यह घटना बुधवार शाम करीब 7:15 बजे की है। हनिश और उसके साथियों ने दोपहर करीब 3 बजे से ही विजय का पीछा करना शुरू कर दिया था। पूरी योजना के साथ हनिश ने बाजिया पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
हनिश और उसके साथी गिरफ्तार
हनिश और उसके साथियों ने कई घंटों तक बाजिया का पीछा किया था। उन्होंने उसकी कार को रोका और फिर हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
हालांकि, CCTV फुटेज से उनकी पहचान हो गई। पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे उन्हें तब पकड़ा, जब वे खुद को सरेंडर करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हनिश ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया।