जयपुर: पिता के हत्यारे को 7 साल बाद बेटे ने कुल्हाड़ी से मारा

हनिश और उसके साथियों ने कई घंटों तक बाजिया का पीछा किया था। उन्होंने उसकी कार को रोका और फिर हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

हालांकि, CCTV फुटेज से उनकी पहचान हो गई। पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे उन्हें तब पकड़ा, जब वे खुद को सरेंडर करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हनिश ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया।