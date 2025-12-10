गुजरात में सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 8वीं मंजिल तक 20 दुकानें खाक
क्या है खबर?
गुजरात के सूरत में स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे हाहाकार मच गया। आग पर्वत पाटिया इलाके में बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर सुबह 7 बजे लगी थी, जो देखते ही 8 मंजिल तक पहुंच गई और भयावह रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर 20 से अधिक दुकानें खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग लिफ्ट के केबिल में लगी थी, जो फैल गई।
हादसा
125 से अधिक अग्निशमन कर्मी बचाव कार्य में लगे
घटना की सूचना मिलने के बाद 30 से अधिक दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। करीब 125 अग्निशमन कर्मचारियों ने साढ़े 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी 8वीं मंजिल पर आघ को बुझाने का काम जारी है। इमारत की दुकानों में कपड़े का अत्यधिक स्टॉक होने के कारण आग ने भयावह रूप लिया था। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।
ट्विटर पोस्ट
सूरत में लगी भयावह आग
#WATCH गुजरात: सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का कार्य जारी है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2025
अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/lYEYxneKnf