गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगी

गुजरात में सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 8वीं मंजिल तक 20 दुकानें खाक

लेखन गजेंद्र 01:36 pm Dec 10, 202501:36 pm

क्या है खबर?

गुजरात के सूरत में स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे हाहाकार मच गया। आग पर्वत पाटिया इलाके में बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर सुबह 7 बजे लगी थी, जो देखते ही 8 मंजिल तक पहुंच गई और भयावह रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर 20 से अधिक दुकानें खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग लिफ्ट के केबिल में लगी थी, जो फैल गई।