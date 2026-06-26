राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा मोड़ आया है। करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी पद छोड़ा है। कई अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
इस्तीफा
ये 8 लोग हुए गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने चंदा चोरी के मामले में विशेष जांच दल (SIT) गठित किया था, जिसमें अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामले में नामजद FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ़ टिन्नू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नमें नकदी गिनती संचालन प्रमुख अनुकल्प मिश्रा, नकदी गिनती कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रमा शंकर मिश्रा शामिल हैं।
खामियां
ट्रस्ट के सदस्य ने दर्ज कराई है FIR
SIT जांच के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्णा मोहन ने FIR दर्ज कराई है, जो पूर्व ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल की मृत्यु के बाद सितंबर 2025 में ट्रस्ट में शामिल हुए थे। उनकी शिकायत पर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके ऊपर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति छुपाना, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। SIT ने जांच में कई खामियां पाई हैं। चंपत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के दबाव में इस्तीफा दिया है।
पहचान
कौन हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा?
चंपत बिजनौर के निवासी हैं और रसायन विज्ञान के शिक्षक रहे हैं। वे कम उम्र से RSS में शामिल हो गए थे और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे 2020 में ट्रस्ट के महासचिव बने थे। वे मंदिर निर्माण, दान प्रबंधन, प्रशासनिक जिम्मेदारियां, फंडिंग, दैनिक गतिविधियां और मीडिया संभाल रहे थे। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उनकी अयोध्या में क्लीनिक है। मिश्रा ही 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा में प्रधान यजमान बने थे।