राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा

खामियां

ट्रस्ट के सदस्य ने दर्ज कराई है FIR

SIT जांच के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्णा मोहन ने FIR दर्ज कराई है, जो पूर्व ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल की मृत्यु के बाद सितंबर 2025 में ट्रस्ट में शामिल हुए थे। उनकी शिकायत पर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके ऊपर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति छुपाना, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। SIT ने जांच में कई खामियां पाई हैं। चंपत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के दबाव में इस्तीफा दिया है।