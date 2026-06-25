AAP सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर दान और जमीन से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर SIT प्रमुख से मुलाकात की

राम मंदिर विवाद: सांसद संजय सिंह ने SIT को सौंपे '11 सबूत', बोले- महाघोटाला हुआ

लेखन आबिद खान 02:54 pm Jun 25, 202602:54 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और दान में गड़बड़ी की जांच SIT कर रही है। आज आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह SIT के सामने पेश हुए। उन्होंने राम मंदिर में जमीन घोटाले से जुड़े 11 दस्तावेज SIT को सौंपे। करीब 15 मिनट तक संजय ने SIT के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है और इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।