पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली AIIMS में चल रहा इलाज

रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ सुबह टहलते समय बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें AIIMS में भर्ती कराया गया।

बेहोश होने के बाद वह कुछ मिनटों तक अचेत रहे। उनके के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें PCR वाहन से घर लेकर पहुंचे।

इसके बाद ILBS की मेडिकल टीम और AIIMS के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच की और जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। हालांकि, बाद में उन्हें तत्काल एंबुलेंस से AIIMS ले जाने का फैसला किया गया।