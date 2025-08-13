अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच एस जयशंकर रूस का दौरा करेंगे

पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल रूस के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात पुतिन से हुई थी। डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर चर्चा की थी। हालांकि, पुतिन से बातचीत की जानकारी सामने नहीं आई। डोभाल ने रूस में पुष्टि की थी कि साल के अंत में पुतिन भारत यात्रा कर सकते हैं।

ट्रंप के टैरिफ से बढ़ी है चिंता

NSA का रूस दौरा और उसके बाद जयशंकर का आगामी दौरा बता रहा है कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद रूस से संबंधों को मजबूत कर रहा है। NSA के दौरे के बाद 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत की थी और उनकी भारत में मेजबानी के लिए खुद को उत्सुक बताया था। ट्रंप भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहे हैं।