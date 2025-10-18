पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग
क्या है खबर?
पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन में लुधियाना के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन में अफरातफरी मच गई और यात्री डिब्बे से कूदने लगे। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आईं। हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग 19 नंबर की AC बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है।
घटना
एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू
आग की सूचना मिलते ही एक यात्री ने चेन खींच दी। इसके बाद यात्री सामान और बच्चों को लेकर आनन-फानन में बोगी से उतरे। देखते ही देखते पूरी बोगी जल गई। वहीं, पास की एक बोगी को भी नुकसान पहुंचा है। हादसा में अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सूचना मिलते ही रेलवे, फायरबिग्रेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
रेलवे
रेलवे ने बताया- कोई जनहानि नहीं हुई
उत्तर रेलवे अंबाला के DRM ने कहा, "सरहिंद जंक्शन पर ट्रेन संख्या 12204 (अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस) में आग लगने की सूचना मिली है। रेलवे कर्मचारी और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगी बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। यात्रियों को दूसरी डिब्बे में शिफ्ट कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है।