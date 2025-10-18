पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग

घटना

एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

आग की सूचना मिलते ही एक यात्री ने चेन खींच दी। इसके बाद यात्री सामान और बच्चों को लेकर आनन-फानन में बोगी से उतरे। देखते ही देखते पूरी बोगी जल गई। वहीं, पास की एक बोगी को भी नुकसान पहुंचा है। हादसा में अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सूचना मिलते ही रेलवे, फायरबिग्रेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।