दिल्ली: दीवाली से पहले जहरीली हुई हवा, कई जगहों पर AQI 350 पार
क्या है खबर?
दिवाली आने से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से भी ज्यादा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 8 बजे AQI 367 दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 370 AQI आनंद विहार में दर्ज हुआ, उसके बाद वजीरपुर में 328, जहांगीरपुरी में 324 और अक्षरधाम में 369 रहा। 14 अक्टूबर से लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है।
आंकड़े
गाजियाबाद में स्थिति सबसे खराब
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की बात करें तो गाजियाबाद में शुक्रवार को देश में सबसे खराब 306 AQI दर्ज किया गया। इसके बाद नोएडा में 278 और गुरुग्राम में 266 AQI दर्ज किया गया। यहां वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में है, जबकि फरीदाबाद 105 AQI के साथ 'मध्यम' वायु गुणवत्ता श्रेणी में रहा। दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 5 ने वायु गुणवत्ता को 'बेहद खराब' श्रेणी में बताया है।
बारिश
दिवाली के अगले दिन कराई जाएगी कृत्रिम बारिश
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश कराए जाने की योजना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा, "चुनिंदा इलाकों में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। मौसम विभाग अगले 2-3 दिनों में जब हरी झंडी देगा तो ब्लास्टिंग/स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक सैंपल लिया जाएगा।"