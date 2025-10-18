दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण बढ़ गया है (फाइल तस्वीर)

दिल्ली: दीवाली से पहले जहरीली हुई हवा, कई जगहों पर AQI 350 पार

लेखन आबिद खान 02:01 pm Oct 18, 202502:01 pm

क्या है खबर?

दिवाली आने से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से भी ज्यादा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 8 बजे AQI 367 दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 370 AQI आनंद विहार में दर्ज हुआ, उसके बाद वजीरपुर में 328, जहांगीरपुरी में 324 और अक्षरधाम में 369 रहा। 14 अक्टूबर से लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है।