अजित पवार का विमान कैसे हुआ दुर्घटनाग्रस्त? दूसरी बार हुई थी लैंडिंग की नाकाम कोशिश

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। आज सुबह मुंबई से बारामती जाते हुए उनका निजी विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस विमान ने ठीक 8:10 बजे मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि, बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग का प्रयास करने के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के गोले में बदल गया। आइए विमान के आखिरी पलों के बारे में जानते हैं।

उड़ान पहली बार लैंडिंग में नाकाम रहा था विमान अजित जिस विमान में सवार थे, वो एक 8 यात्री क्षमता वाला लियरजेट 45 विमान था। इसका संचालन VSR वेंचर्स नामक कंपनी कर रही थी। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे बारामती के लिए उड़ान भरी और 8:30 बजे लैंडिंग का पहला प्रयास किया। हालांकि, VSR वेंचर्स ने बताया कि खराब दृश्यता के कारण यह प्रयास असफल रहा। 8:42 बजे विमान ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की और करीब 8:45 बजे रडार से गायब हो गया।

पायलट पायलट ने कम दृश्यता की दी थी सूचना रडार से गायब होने के बाद विमान लगभग 8:50 बजे हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों का कहना है कि पहले लैंडिंग के प्रयास के दौरान पायलट ने रनवे के पास कम दृश्यता की सूचना दी थी। वहीं, फ्लाइट लॉग से पता चलता है कि विमान ने 12 मिनट बाद दूसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश की और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रनवे 11 के पास विमान हादसे का शिकार हो गया।

Advertisement

चश्मदीद चश्मदीद बोले- रनवे से पहले ही गिरा विमान, 5 धमाके हुए समाचार एजेंसी ANI से एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "विमान रनवे की ओर उड़ रहा था और रनवे के पास पहुंचने से ठीक 100 फीट पहले ही नीचे गिर गया।" एक अन्य चश्मदीद ने कहा, "जब विमान नीचे उतर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और हो गया। फिर उसमें भीषण धमाका हुआ। दुर्घटना और आग के बाद कम से कम चार से पांच और विस्फोट देखे और सुने गए।"

Advertisement