कार्तिक आर्यन की नई फिल्म पर आया अपडेट

कार्तिक आर्यन बनेंगे किकबॉक्सिंग के कोच, बायोपिक के लिए कबीर खान से मिलाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Mar 17, 202611:18 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और निर्माता कबीर खान ने फिल्म 'चंदू चैंपियन' (2024) के लिए पहला सहयोग किया था। इस स्पोर्ट्स-ड्रामा ने चर्चाएं तो खूब बटोरी थीं, लेकिन दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही। यही कारण है कि कार्तिक और कबीर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, और एक नई फिल्म के लिए दोबारा साथ आ रहे हैं। खबर है कि यह आगामी फिल्म खेल-ड्रामा से प्रेरित होगी जिसमें कार्तिक एक कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं।