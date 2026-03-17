नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में कई जगह आत्मघाती विस्फोट (फाइल तस्वीर)

नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में कई जगह आत्मघाती विस्फोट, दर्जनों मौत और 200 से अधिक घायल

लेखन गजेंद्र 11:05 am Mar 17, 202611:05 am

क्या है खबर?

नाइजीरिया में बोर्नो राज्य के मैदुगुरी शहर में सोमवार रात को भीषण विस्फोट हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक घायल हैं। मैदुगुरी में नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के संचालन प्रमुख सिराजो अब्दुल्लाही ने बताया कि ये विस्फोट मैदुगुरी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के प्रवेश द्वार और डाकघर और सोमवार बाजार में हुए हैं। पुलिस ने इसे आत्मघाती विस्फोट बताया है। अभी मृतकों का सही आंकड़ा नहीं आया है।