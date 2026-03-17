नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में कई जगह आत्मघाती विस्फोट, दर्जनों मौत और 200 से अधिक घायल
क्या है खबर?
नाइजीरिया में बोर्नो राज्य के मैदुगुरी शहर में सोमवार रात को भीषण विस्फोट हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक घायल हैं। मैदुगुरी में नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के संचालन प्रमुख सिराजो अब्दुल्लाही ने बताया कि ये विस्फोट मैदुगुरी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के प्रवेश द्वार और डाकघर और सोमवार बाजार में हुए हैं। पुलिस ने इसे आत्मघाती विस्फोट बताया है। अभी मृतकों का सही आंकड़ा नहीं आया है।
धमाका
मैदुगुरी में बोको हराम कर रहा है 17 साल से विद्रोह
इससे पहले, नाइजीरियाई सेना ने एक बयान में कहा था कि उसने सोमवार तड़के मैदुगुरी के बाहरी इलाके में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों को नाकाम कर दिया था। सोमवार रात को हुए संदिग्ध बम धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी समूह ने नहीं ली है। बता दें कि मैदुगुरी में नाइजीरिया के स्थानीय जिहादी बोको हराम चरमपंथी 17 साल से अधिक समय से विद्रोह कर रहे हैं और चरमपंथी हमलों को अंजाम देते हैं।
हमले
इस महीने बोर्नो में सैन्य ठिकानों पर हुए हमले
बोको हराम और पश्चिम अफ्रीका प्रांत में ISIL से संबद्ध समूह (ISWAP) ने इस महीने बोर्नो में सेना के ठिकानों पर कई हमले किए हैं, जिनमें कई सैनिक मारे गए हैं और हथियार जब्त किए गए हैं। बोर्नो राज्य के राज्यपाल बाबागाना ज़ुलम ने बम विस्फोटों की निंदा करते हुए कहा, "मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों और विस्फोट में घायल हुए लोगों के साथ हैं। यह कृत्य पूरी तरह से निंदनीय, बर्बर और अमानवीय है।"