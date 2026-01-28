कौनसा था विमान, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से गई अजित पवार की जान?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार की बुधवार (28 जनवरी) को बारामती जाते समय विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विमान में उनके साथ सवार 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। अभी तक दुर्घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इस विमान का संचालन करने वाली VSR एविएशन ने कहा है कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। आइये दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान के बारे में जानते हैं।

निर्माण यह कंपनी बनाती है जेट विमान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान एक लीयरजेट 45 था, जो कनाडा की बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस द्वारा निर्मित एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट है। इस मॉडल को 1990 के दशक में सुपर-लाइट बिजनेस जेट श्रेणी में लोकप्रिय सेसना सिटेशन एक्सेल/एक्सएलएस विमान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में विकसित किया गया। इसकी मैक 0.81 की गति पर 3,650 किलोमीटर की रेंज है। जिस लेयरजेट 45 में अजित यात्रा कर रहे थे, उसका पंजीकरण नंबर VT-SSK था।

हादसे पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है यह विमान इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह पहला मामला नहीं है। 4 नवंबर, 2008 को एक सरकारी लीयरजेट 45 मेक्सिको सिटी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इटली में 1 जून, 2003 को मिलान-लिनेट हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद लीयरजेट 45 पक्षियों से टकरा कर हादसे का शिकार हुआ। इसके अलावा 14 सितंबर, 2023 को मुंबई में भारी बारिश के दौरान उतरते समय एक लीयरजेट 45 रनवे से फिसल गया था।

Advertisement