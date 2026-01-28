LOADING...
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन, विमान हादसे में गई जान

लेखन आबिद खान
Jan 28, 2026
10:14 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है। आज सुबह बारामती जाते वक्त उनका विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे में अजित के साथ विमान में सवार 4 और लोगों की मौत हो गई है। अजित जिला परिषद चुनावों को लेकर बारामती में एक सभा करने के लिए एक निजी विमान से जा रहे थे।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

अजित एक निजी कंपनी के विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ 2 अन्य लोग, एक पायलट और एक चालक दल का सदस्य भी विमान में था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल कर नीचे उतर गया। ये घटना सुबह 8:45 बजे हुई। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

परिचय

कौन थे अजित पवार?

22 जुलाई, 1959 को जन्में अजित महाराष्ट्र के 8वें उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख थे। वे 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार के भतीजे हैं। अजित ने पहली बार 1991 में पवार परिवार के गढ़ बारामती से ही लोकसभा का चुनाव जीता था। इसी विधानसभा क्षेत्र से वे लगातार 5 बार और कुल 7 बार विधायक भी रहे। फिलहाल वे वित्त, योजना, खेल एवं युवा कल्याण जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद विमान आग का गोला बन गया

वजह

हादसे का कारण अभी तक पता नहीं

बारामती SP ग्रामीण संदीप सिंह ने कहा, "लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश हुआ है। 3 शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है। जो पहचान होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। हमें कथित तौर पर पता चला है कि विमान लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ी दिखी रहा था। वास्तविक कारण क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर दी जाएगी।" दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस का लियरजेट 45 था, जिसे VSR नामक कंपनी संचालित कर रही थी।

परिवार

पवार परिवार के सदस्य बारामती रवाना

घटना की जानकारी मिलते ही अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार और सांसद सुप्रिया सुले समेत पवार परिवार के सभी सदस्य बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। अजित के चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले दिल्ली में हैं। दोनों परिवार के साथ बारामती के लिए निकल गए हैं। वहीं, घटनास्थल पर कई NCP कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गई, जिनमें से कुछ रोते हुए नजर आए। पुणे जिला प्रशासन ने अजित की मौत की पुष्टि कर दी है।

