गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हमले की थी योजना? मुजम्मिल ने की थी रेकी
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट मामले की जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से गिरफ्तार अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने कई बार लाल किले की रेकी की थी और उसके आसपास से गुजरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसियों को यह जानकारी उसके जब्त किए गए फोन के डाटा से पता चली है। मुजम्मिल जनवरी के महीने में भी लाल किले के पास आया था।
हमला
26 जनवरी पर हमले की आशंका थी?
जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मुजम्मिल के लाल किले के आसपास आने का मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समय बड़ी घटना को अंजाम देने की संभावना थी। जांच अधिकारियों को पता चला है कि संदिग्ध आतंकवादी दिवाली के समय भी भीड़भाड़ वाली जगह पर धमाके की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसियां मुजम्मिल के फोन से डिलीट डाटा भी बरामद करने की कोशिश में जुटे हैं।
जांच
2 साल से इकट्ठा कर रहे थे विस्फोटक
इससे पहले जांच एजेंसियों को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल रहीं अल-फलाह विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और मुजम्मिल की साथी डॉक्टर शाहीन शाहिद (45) ने भी बड़ी जानकारी दी है। आरोपी शाहीन ने बताया कि उनके साथी मिलकर देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए वह और उसके साथी पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहे थे।