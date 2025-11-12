फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने कई बार की थी लाल किले की रेकी

गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हमले की थी योजना? मुजम्मिल ने की थी रेकी

लेखन गजेंद्र 11:20 am Nov 12, 202511:20 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट मामले की जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से गिरफ्तार अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने कई बार लाल किले की रेकी की थी और उसके आसपास से गुजरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसियों को यह जानकारी उसके जब्त किए गए फोन के डाटा से पता चली है। मुजम्मिल जनवरी के महीने में भी लाल किले के पास आया था।