भारत बोला- युद्ध में फंसे भारतीयों की मदद कर रहे, ऊर्जा सुरक्षा पर ईरान से चर्चा हुई

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ईरान के साथ ऊर्जा सुरक्षा और जहाजों के सुरक्षित आवागमन पर बातचीत की है। हालांकि, मंत्रालय ने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ 3 बार बातचीत की। उन्होंने कहा, "पिछली बातचीत में उन्होंने भारत की उर्जा सुरक्षा और शिपिंग मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके अलावा अभी इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी।"

बयान सरकार जमीनी सीमा से भारतीयों को निकाल रही मंत्रालय ने कहा कि ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक अभी भी हैं। पहले जारी की गई एडवाइजरी से कई भारतीयों को ईरान छोड़ने और सुरक्षित घर लौटने में मदद मिली। मंत्रालय ने बताया कि कई नागरिकों को तेहरान से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। सरकार अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते यात्रा करने वालों की भी मदद कर रही है। वीजा, जमीनी सीमा पार करने और उड़ानों में मदद कर रही है।

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने कई खाड़ी देशों से बात की- मंत्रालय विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है। इस दौरान उन्होंने बातचीत और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने नागरिक सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया और भरोसा दिलाया कि भारतीय समुदाय की भलाई सबसे अहम प्राथमिकता बनी हुई है। अधिकारियों ने यह भी माना कि इस युद्ध ने क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित किया है।

पाकिस्तान पाकिस्तान के आरोपों पर क्या बोला भारत? हाल ही में पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान से उसके युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। इस पर मंत्रालय ने कहा, "हम ऐसे बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी गलतियों के लिए भारत पर इल्जाम लगाना अब आम बात हो गई है। दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के तौर पर, जब सीमा पार आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान की कोई साख नहीं है।"