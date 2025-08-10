जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2-3 आतंकी घिरे
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर जवानों ने आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया और दूल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को देखते ही कम से कम 2 आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया है।
पोस्ट
मुठभेड़ के बारे में सेना ने क्या बताया?
सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने 'एक्स' पर लिखा, 'जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी इलाके में मौजूद हैं। इसी जानकारी के आधार पर 10 अगस्त, 2025 को किश्तवाड़ के ढुल में ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है।'
कुलगाम
कुलगाम में जारी है 'ऑपरेशन अखाल'
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं और 10 घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ अखाल वन क्षेत्र में 1 अगस्त से चल रही है, जो घाटी की अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ में से एक है। आतंकी यहां घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में छिपे हुए हैं।