जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2-3 आतंकी घिरे 

मुठभेड़ के बारे में सेना ने क्या बताया?

सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने 'एक्स' पर लिखा, 'जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी इलाके में मौजूद हैं। इसी जानकारी के आधार पर 10 अगस्त, 2025 को किश्तवाड़ के ढुल में ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है।'