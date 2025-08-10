सेना प्रमुख बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर' शतरंज के खेल जैसा था, हमने पाकिस्तान को मात दी

वायुसेना प्रमुख के बाद अब थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ' ऑपरेशन सिंदूर ' को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ था। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन में हम शतरंज खेल रहे थे। हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। कहीं हम उन्हें शह और मात दे रहे थे तो कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी हार मान रहे थे।"

सरकार सेना प्रमुख बोले- तीनों सेनाओं को पूरी छूट मिली थी IIT मद्रास के एक कार्यक्रम में द्विवेदी ने कहा, "23 अप्रैल को हम सब बैठे थे। यह पहली बार था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'बस, बहुत हो गया। आप तय करें कि क्या करना है।' तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। पूरी छूट दी गई थी। इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता हमने पहली बार देखी।"

पाकिस्तान सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर कसा तंज सेना प्रमुख ने कहा "अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे युद्ध में कौन जीता है? तो वे कहेंगे- हमारा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है। हमने ही जीत दर्ज की होगी। यही कारण है कि वह चीफ मार्शल बन गया।" जनरल द्विवेदी ने इस टिप्पणी के जरिए पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था।

योजना कैसे बनी 'ऑपरेशन सिंदूर' की योजना? जनरल द्विवेदी ने कहा, "​​​​​​25 अप्रैल को हमने उत्तरी कमान का दौरा किया था। यहां ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसमें हमने 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, इसमें कई आतंकी भी मारे गए। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह महत्वपूर्ण है कि कैसे एक छोटा सा नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' पूरे देश को जोड़ता है। यह एक ऐसी बात है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया।"