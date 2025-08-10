सेना प्रमुख बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर' शतरंज के खेल जैसा था, हमने पाकिस्तान को मात दी
क्या है खबर?
वायुसेना प्रमुख के बाद अब थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ था। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन में हम शतरंज खेल रहे थे। हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। कहीं हम उन्हें शह और मात दे रहे थे तो कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी हार मान रहे थे।"
सरकार
सेना प्रमुख बोले- तीनों सेनाओं को पूरी छूट मिली थी
IIT मद्रास के एक कार्यक्रम में द्विवेदी ने कहा, "23 अप्रैल को हम सब बैठे थे। यह पहली बार था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'बस, बहुत हो गया। आप तय करें कि क्या करना है।' तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। पूरी छूट दी गई थी। इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता हमने पहली बार देखी।"
पाकिस्तान
सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर कसा तंज
सेना प्रमुख ने कहा "अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे युद्ध में कौन जीता है? तो वे कहेंगे- हमारा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है। हमने ही जीत दर्ज की होगी। यही कारण है कि वह चीफ मार्शल बन गया।" जनरल द्विवेदी ने इस टिप्पणी के जरिए पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था।
योजना
कैसे बनी 'ऑपरेशन सिंदूर' की योजना?
जनरल द्विवेदी ने कहा, "25 अप्रैल को हमने उत्तरी कमान का दौरा किया था। यहां ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसमें हमने 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, इसमें कई आतंकी भी मारे गए। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह महत्वपूर्ण है कि कैसे एक छोटा सा नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' पूरे देश को जोड़ता है। यह एक ऐसी बात है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया।"
वायुसेना
वायुसेना प्रमुख ने कहा था- 6 पाकिस्तानी विमान मार गिराए
बीते दिन भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए थे। इनमें 5 लड़ाकू विमान और एक निगरानी विमान शामिल है। उन्होंने कहा था, "यह अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है। यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। ये करीब 80-90 घंटे तक चला युद्ध था। इसमें हमने बड़े पैमाने पर उनकी वायु रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया।"
ऑपरेशन
'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में जानिए
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। भारत ने रात में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। भारत ने न सिर्फ ये हमले रोके, बल्कि इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया।