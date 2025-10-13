प्रवर्तन निदेशालय ने कोल्ड्रिफ मामले में तमिलनाडु में छापा मारा

ED ने 'कोल्ड्रिफ' निर्माता और औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा

लेखन गजेंद्र 10:44 am Oct 13, 202510:44 am

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से हुई 23 बच्चों की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को में चेन्नई और कांचीपुरम में दवा निर्माता और औषधि नियंत्रण अधिकारियों के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। टीम सुबह-सुबह श्रीसन फार्मा के परिसरों और तमिलनाडु खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारियों के आवासों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच करने पहुंची थी।