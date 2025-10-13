ED ने 'कोल्ड्रिफ' निर्माता और औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से हुई 23 बच्चों की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को में चेन्नई और कांचीपुरम में दवा निर्माता और औषधि नियंत्रण अधिकारियों के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। टीम सुबह-सुबह श्रीसन फार्मा के परिसरों और तमिलनाडु खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारियों के आवासों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच करने पहुंची थी।
जांच
अधिकारियों के घर से दस्तावेज जमा किए गए
इंडिया टुडे के मुताबिक, ED के अधिकारियों ने कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन के कोडम्बक्कम स्थित आवास के अलावा, कांचीपुरम स्थित कंपनी की विनिर्माण इकाई और कार्यालय में भी जांच की। दूसरी टीम औषधि नियंत्रण विभाग की निदेशक दीपा और संयुक्त निदेशक कार्तिकेयन की संपत्तियों की भी तलाशी लेने उनके घर पहुंची थी। बता दें, दोनों को श्रीसन फार्मा को विनिर्माण लाइसेंस देने में कथित लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार के लिए निलंबित किया गया है।
जांच
संभावित लेन-देन की जांच कर रही है एजेंसी
बताया जा रहा है कि एजेंसी दवा कंपनी और निलंबित अधिकारियों के बीच संभावित वित्तीय लेन-देन या अवैध मौद्रिक लेन-देन की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि पिछले दो वर्षों में श्रीसन के संयंत्रों की अनिवार्य जांच करने में औषधि निरीक्षकों ने क्या लापरवाही बरती थी। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के सुंगुवरचत्रम स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप भारत के कई राज्यों में वितरित किया गया था।
मामला
क्या है कफ सिरप से मौत का मामला?
मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के परासिया में पिछले एक महीने में 'कोल्ड्रिफ' सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई है। पहली मौत 4 सितंबर को हुई, जिसमें बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। जांच में सिरप में 48.6 प्रतिशत डाईथाइलीन ग्लॉयकाल केमिकल मिला, जो जहरीला है। बुधवार 9 अक्टूबर को श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। भारत ने WHO को भी जानकारी दी है।