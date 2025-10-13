पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं के कारण उत्तर भारत में पारा नीचे आ गया है

उत्तराखंड से दिल्ली तक पारा 20 डिग्री से लुढ़का, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

क्या है खबर?

देश में अधिकांश राज्यों में मानसून कमजोर पड़ने से अब बारिश की संभावना न के बराबर रह गई है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रात का पारा गिरने से सुबह-शाम के वक्त सर्दी का अहसास हो रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे आ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को हैदराबाद में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के संकेत दिए हैं।