उत्तराखंड से दिल्ली तक पारा 20 डिग्री से लुढ़का, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट 

उत्तराखंड से दिल्ली तक पारा 20 डिग्री से लुढ़का, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या है खबर?
देश में अधिकांश राज्यों में मानसून कमजोर पड़ने से अब बारिश की संभावना न के बराबर रह गई है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रात का पारा गिरने से सुबह-शाम के वक्त सर्दी का अहसास हो रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे आ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को हैदराबाद में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के संकेत दिए हैं।
बारिश
इन राज्यों में नहीं है बारिश होने की संभावना
दिल्ली में सोमवार (13 अक्टूबर) को बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री के आस-पास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है। इसी प्रकार बिहार और राजस्थान में भी कहीं भी बारिश होने के आसार नहीं है। राजस्थान में तापमान तेजी से गिर रहा है। रविवार को 15.5 डिग्री के साथ सीकर सबसे ठंडा जिला रहा।
अनुमान
पहाड़ों की बर्फबारी से बढ़ने लगी सर्दी
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण आने वाले सप्ताह में ठंड दस्तक दे सकती है। उत्तराखंड में सोमवार को मौसम साफ रहेगा। कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। दिन के समय अच्छी धूप निकल रही है, जबकि सुबह-शाम के समय ठंड महसूस हो रही है, जिससे पर्यटकों के लिए मौसम सुहाना हो गया है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति में हुई बर्फबारी से शीतलहर चल रही है।