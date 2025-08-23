पाकिस्तानी विमानों के लिए 24 सितंबर तक बंद रहेगा भारतीय हवाई क्षेत्र, सरकार ने बढ़ाया समय

भारत सरकार की ओर से 22 अगस्त को जारी NOTAM के अनुसार, भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और सैन्य उड़ानों सहित पाकिस्तानी एयरलाइंस/ऑपरेटरों द्वारा संचालित/स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए भारतीय समयानुसार 24 सितम्बर को सुबह 05:30 बजे उपलब्ध नहीं होगा। बता दें कि भारत ने पहली बार 30 अप्रैल को पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की थी। उसके बाद से इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

पहलगाम हमले के बाद उठाए गए हैं कई सख्त कदम

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के साथ वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया था। इसके बाद 30 अप्रैल को अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया था। इसी तरह 6 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया था।