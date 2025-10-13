दुर्गापुर बलात्कार मामला: पीड़िता के पिता ने खतरे का अंदेशा जताया, ममता के बयान पर नाराज
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा से सामूहिक बलात्कार मामले में पीड़िता के पिता ने युवती की जान को खतरा बताया है। ओडिशा के बालासोर से छात्रा के माता-पिता पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। छात्रा का दुर्गापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रा के पिता ने ओडिशा सरकार से पीड़िता को भुवनेश्वर स्थानांतरित करने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रात में निकलने वाले बयान पर नाराजगी जताई है।
बयान
पीड़िता के पिता ने क्या कहा?
पीड़िता के पिता ने समाचार एजेंसी को बताया, "मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अपनी बेटी को भुवनेश्वर स्थानांतरित करने में मदद करने की अपील करता हूं। मुझे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी की यहां कोई सुरक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे भुवनेश्वर में मेरी बेटी को प्रवेश देंगे।" ओडिशा से एक टीम मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व में काम कर रही है।
नाराजगी
मुख्यमंत्री बनर्जी के बयान पर नाराजगी
पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री बनर्जी के उस बयान पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि छात्रा रात साढ़े 12 बजे कैंपस से कैसे निकली थीं। इस पर पीड़िता के पिता ने कहा कि यह सरासर झूठ है और मामले को दबाने की साजिश है, कोई महिला कैसे एक गैर-जिम्मेदाराना बयान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ रात 8 से 9 बजे के बीच घटना हुई है, जो पुलिस रिकॉर्ड में है।
मामला
क्या है बलात्कार का मामला?
10 अक्टूबर की रात दुर्गापुर के शोभापुर इलाके में एक निजी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही ओडिशा की एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था। छात्रा अपने दोस्त के साथ खाना खाने बाहर गई थी, तभी आते वक्त कुछ युवकों ने महिला को रोका और जबरन पास के जंगल में ले गए। यहां छात्रा के साथ बलात्कार किया। छात्रा का साथी मौका पाकर भाग गया था। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है।