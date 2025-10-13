दुर्गापुर बलात्कार मामला: पीड़िता के पिता ने खतरे का अंदेशा जताया, ममता के बयान पर नाराज

बयान पीड़िता के पिता ने क्या कहा? पीड़िता के पिता ने समाचार एजेंसी को बताया, "मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अपनी बेटी को भुवनेश्वर स्थानांतरित करने में मदद करने की अपील करता हूं। मुझे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी की यहां कोई सुरक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे भुवनेश्वर में मेरी बेटी को प्रवेश देंगे।" ओडिशा से एक टीम मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व में काम कर रही है।

नाराजगी मुख्यमंत्री बनर्जी के बयान पर नाराजगी पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री बनर्जी के उस बयान पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि छात्रा रात साढ़े 12 बजे कैंपस से कैसे निकली थीं। इस पर पीड़िता के पिता ने कहा कि यह सरासर झूठ है और मामले को दबाने की साजिश है, कोई महिला कैसे एक गैर-जिम्मेदाराना बयान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ रात 8 से 9 बजे के बीच घटना हुई है, जो पुलिस रिकॉर्ड में है।