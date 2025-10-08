रूस-यूक्रेन युद्ध लड़ रहे भारतीय छात्र के आत्मसमर्पण का पूरा मामला क्या है?

यूक्रेन की सेना ने बताया है कि उसके सामने 22 साल के एक भारतीय नागरिक ने आत्मसमर्पण किया है, जो कथित तौर पर रूस की सेना के लिए लड़ रहा था। इस युवक की पहचान गुजरात के मोरबी के रहने वाले मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है, जो रूस के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गया था। हालांकि, अभी तक यूक्रेन ने भारत को औपचारिक सूचना नहीं दी है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

बयान कथित भारतीय छात्र के बारे में यूक्रेन ने क्या बताया? यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हुसैन का एक वीडिया जारी किया है, जिसमें वो रूसी भाषा में बोलता दिखाई दे रहा है। हुसैन ने बताया कि उसे रूस में ड्रग्स मामले में 7 साल जेल हुई थी। सजा से बचने के लिए उसे रूसी सेना में शामिल होने का विकल्प दिया गया। हुसैन के मुताबिक, "मैं जेल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने विशेष सैन्य अभियान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।"

वीडियो वीडियो में हुसैन क्या कहता दिखाई दे रहा है? वीडियो में हुसैन ने बताया कि 16 दिनों के प्रशिक्षण के बाद उसे 1 अक्टूबर को लड़ाकू मिशन पर भेजा गया था, जहां वह 3 दिन तक रहा। हुसैन ने आगे बताया कि जब उसका अपने कमांडर के साथ झगड़ा हुआ, तो उसने 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हुसैन ने यूक्रेनी सेना से कहा, "मैं लड़ना नहीं चाहता मुझे मदद चाहिए। मैं रूस वापस नहीं जाना चाहता। मैं यूक्रेन में जेल जाना पसंद करूंगा।"

भारत मामला सामने आने के बाद भारत ने क्या कहा? भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मामले पर अब तक आध‍िकार‍िक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मंत्रालय इस रिपोर्ट की सत्यता का पता लगा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास मामले की जांच कर रहा है। यूक्रेन ने भारत को कोई औपचारिक जानकारी भी नहीं दी है। कथित तौर पर दिल्ली और मॉस्को में तैनात भारतीय राजनयिकों ने भी रूस से संपर्क किया है।

जानकारी कौन है हुसैन? हुसैन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बस इतना पता है कि उसकी उम्र 22 साल है और वो गुजरात के मोरबी का रहने वाला है। वो पढ़ाई के लिए रूस गया था।