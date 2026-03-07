गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, 24 साल पुराने पत्रकार हत्याकांड में बरी

हत्याकांड

क्या था छत्रपति हत्याकांड?

सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अक्टूबर, 2002 में गोली मार दी गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। छत्रपति ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा एक पत्र प्रकाशित किया था। 2003 में छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच CBI को सौंपी। 2019 में कोर्ट ने इसे सुनियोजित साजिश करार देकर राम रहीम और अन्य 3 को दोषी करार दिया था।