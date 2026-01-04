गुरमीत राम रहीम 15वीं बार मिली पैरोल, इस बार 40 दिन रहेगा जेल से बाहर
क्या है खबर?
साध्वियों के रेप और पत्रकार हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर एक बार फिर हरियाणा सरकार मेहरबान है। वह रविवार को 15वीं बार रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ रहा है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। उसे डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर सिरसा में ही रहना होगा। उसे दोपहर 12 बजे उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा। आइए जानते हैं उसे कब-कब पैरोल मिली है।
राहत
5 अगस्त को अपने जन्मदिन के लिए बाहर आया था गुरमीत
राम रहीम को हरियाणा सरकार से मिली जमानत ने विवाद खड़ा कर दिया है। राम रहीम के प्रति उदारता को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। इससे पहले दोषी गत 15 अगस्त को अपने जन्मदिन पर 40 दिन की पैरोल पर 5 अगस्त को बाहर आया था। राम रहीम चौथी बार सिरसा स्थित डेरा जाने वाला है, जबकि पहले उसे सिरसा जाने की अनुमति नहीं थी। वह जमानत के दौरान बागपत के बरनावा स्थित आश्रम में ही रहता था।
जमानत
2017 में सजा होने के बाद 15 बार मिली जमानत
राम रहीम को 2017 में सजा होने के बाद 15 बार पैरोल-फरलो मिल चुकी है। उसे 24 अक्टूबर, 2020 और 21 मई, 2021 को 1-1 दिन, फरवरी 2022 में 21 दिन, जून 2022 में 30 दिन, अक्टूबर 2022 में 40 दिन, जनवरी-जुलाई 2023 में 70 दिन, नवंबर 2023 में 21 दिन, साल 2024 में 3 बार में 91 दिन, जनवरी 2025 में 30 दिन, अप्रैल 2025 में 21 दिन और अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल मिली थी।