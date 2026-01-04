गुरमीत राम रहीम 15वीं बार मिली पैरोल, इस बार 40 दिन रहेगा जेल से बाहर

राहत

5 अगस्त को अपने जन्मदिन के लिए बाहर आया था गुरमीत

राम रहीम को हरियाणा सरकार से मिली जमानत ने विवाद खड़ा कर दिया है। राम रहीम के प्रति उदारता को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। इससे पहले दोषी गत 15 अगस्त को अपने जन्मदिन पर 40 दिन की पैरोल पर 5 अगस्त को बाहर आया था। राम रहीम चौथी बार सिरसा स्थित डेरा जाने वाला है, जबकि पहले उसे सिरसा जाने की अनुमति नहीं थी। वह जमानत के दौरान बागपत के बरनावा स्थित आश्रम में ही रहता था।