दिल्ली में AQI 320 पार, IIT दिल्ली समेत कई जगह 'गंभीर' श्रेणी में
लेखन आबिद खान
दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। गुरुवार, 12 नवंबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 326 पर पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा है।
59 निगरानी स्थलों में से 42 जगहों पर AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं, 57 रिपोर्टिंग स्टेशनों में से 47 पर PM2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा।
NSUT और IIT दिल्ली में AQI 'गंभीर' श्रेणी में
कुछ जगहों, जैसे NSUT जाफरपुर और IIT दिल्ली में हालात और भी बिगड़ गए। यहां AQI 400 के पार जाकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया।
इस बीच, रिपोर्टिंग के अलग-अलग तरीकों को लेकर कुछ भ्रम फैल गया था। इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने साफ किया कि उसके AQI स्कोर पूरे दिन के औसत के हिसाब से होते हैं, न कि हर घंटे के आंकड़ों पर।