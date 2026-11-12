दिल्ली में AQI 320 पार, IIT दिल्ली समेत कई जगह 'गंभीर' श्रेणी में

कुछ जगहों, जैसे NSUT जाफरपुर और IIT दिल्ली में हालात और भी बिगड़ गए। यहां AQI 400 के पार जाकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया।

इस बीच, रिपोर्टिंग के अलग-अलग तरीकों को लेकर कुछ भ्रम फैल गया था। इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने साफ किया कि उसके AQI स्कोर पूरे दिन के औसत के हिसाब से होते हैं, न कि हर घंटे के आंकड़ों पर।