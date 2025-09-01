झारखंड पुलिस के सामने 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया (तस्वीर: एक्स/@LateharPolice)

झारखंड में 23 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, AK-47 समेत कई हथियार सौंपे

लेखन गजेंद्र 04:26 pm Sep 01, 202504:26 pm

क्या है खबर?

झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ी सफलता पाई है। यहां सोमवार को 9 नक्सलियों ने अपने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाल दिए हैं, जिसमें 5 इनामी हैं। झारखंड पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में झारखंड जन मुक्ति परिषद (JJMP) के जोनल कमांडर रविंद्र यादव उनके 4 सब जोनल कमांडर और 4 एरिया कमांडर शामिल हैं। यादव पर 5 लाख रुपये समेत अन्य पर कुल 23 लाख रुपये का इनाम था।