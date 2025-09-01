झारखंड में 23 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, AK-47 समेत कई हथियार सौंपे
क्या है खबर?
झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ी सफलता पाई है। यहां सोमवार को 9 नक्सलियों ने अपने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाल दिए हैं, जिसमें 5 इनामी हैं। झारखंड पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में झारखंड जन मुक्ति परिषद (JJMP) के जोनल कमांडर रविंद्र यादव उनके 4 सब जोनल कमांडर और 4 एरिया कमांडर शामिल हैं। यादव पर 5 लाख रुपये समेत अन्य पर कुल 23 लाख रुपये का इनाम था।
नक्सलियों ने क्या-क्या सौंपा?
नक्सलियों ने पुलिस को कुल 12 हथियार सौंपे हैं, जिसमें 4 AK-47, एक AK-56, तीन SLR और चार अन्य प्रकार के हथियार शामिल हैं। इसके अलावा 1,241 जिंदा कारतूस और गोले-बारूद भी सौंपे गए हैं। पुलिस ने बताया कि यादव पर 14 मामले, अखिलेश रवींद्र यादव पर 10 मामले, बलदेव गंझू पर 9, मुकेश राम पर 21 और पवन उर्फ राम प्रसाद पर 3 मामले दर्ज हैं। ध्रुव, विजय यादव, श्रवण सिंह और मुकेश गंझू पर 9-9 मामले दर्ज हैं।
रविवार को भी गिरफ्तार हुए थे 2 उग्रवादी
पुलिस ने रविवार को भी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सब-जोनल कमेटी सदस्य और एरिया कमेटी सदस्य को गिरफ्तार किया था। इसके पास से एक पिस्टल, 11 कारतूस, 2 मैगजीन, 2 वॉकी-टॉकी, डेटोनेटर, IED बम बनाने से संबंधित सामान बरामद किया गया था। पुलिस का कहना है कि लगातार 2 दिन में 11 नक्सलियों के पकड़े जाने से स्थानीय स्तर पर नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है।
नक्सलवाद पर बड़ी कार्रवाई
आज दिनांक- 01.09.25 को लातेहार में JJMP संगठन के 09 उग्रवादियों ( जिनमें 01 ज़ोनल कमांडर, 04 सब-ज़ोनल कमांडर एवं 04 एरिया कमांडर शामिल हैं ) ने हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया।— Jharkhand Police (@JharkhandPolice) September 1, 2025
इनके पास से कुल-12 हथियार (04 AK-47, 01 AK-56, 03 SLR एवं 04 अन्य प्रकार के हथियार) (1/2) pic.twitter.com/tBZ2zkMdcs