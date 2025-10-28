दिल्ली में UPSC अभ्यर्थी की हत्या का मामला: पुलिस को 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले

जांच अभ्यर्थी ने वीडियो सहमति से बनाए या जबरदस्ती? हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले के जांच अधिकारी के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि UPSC अभ्यर्थी कई महिलाओं के साथ ऐसा करता था और उनके निजी वीडियो अपने लैपटॉप में रखता था। पुलिस का कहना है कि लैपटॉप अभी बरामद नहीं हुआ, लेकिन हार्ड डिस्क उनके कब्जे में है, जिसमें 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो हैं। पुलिस पता लगाने को कोशिश में जुटी है कि वीडियो महिलाओं की सहमति से रिकॉर्ड किए गए हैं या जबरदस्ती।

घटना क्या है मामला? तिमारपुर थाना क्षेत्र के गांधी विहार में एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहकर रामकेश मीणा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 6 अक्टूबर को पुलिस को इमारत में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम ने आग को बुझाया और घर की तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से एक जला हुआ शव मिला था। प्रारंभिक जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन घटनास्थल के हालात ने हत्या की ओर इशारा किया।