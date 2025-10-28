दिल्ली में UPSC अभ्यर्थी की हत्या का मामला: पुलिस को 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले
क्या है खबर?
दिल्ली के गांधी विहार इलाके में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय रामकेश मीणा की हत्या में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान अभ्यर्थी के फ्लैट से एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है, जिसमें 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो थे। पुलिस ने सभी वीडियो फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा है, जो महिलाओं की पहचान के लिए सामग्री की जांच कर रही है।
जांच
अभ्यर्थी ने वीडियो सहमति से बनाए या जबरदस्ती?
हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले के जांच अधिकारी के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि UPSC अभ्यर्थी कई महिलाओं के साथ ऐसा करता था और उनके निजी वीडियो अपने लैपटॉप में रखता था। पुलिस का कहना है कि लैपटॉप अभी बरामद नहीं हुआ, लेकिन हार्ड डिस्क उनके कब्जे में है, जिसमें 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो हैं। पुलिस पता लगाने को कोशिश में जुटी है कि वीडियो महिलाओं की सहमति से रिकॉर्ड किए गए हैं या जबरदस्ती।
घटना
क्या है मामला?
तिमारपुर थाना क्षेत्र के गांधी विहार में एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहकर रामकेश मीणा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 6 अक्टूबर को पुलिस को इमारत में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम ने आग को बुझाया और घर की तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से एक जला हुआ शव मिला था। प्रारंभिक जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन घटनास्थल के हालात ने हत्या की ओर इशारा किया।
गिरफ्तार
प्रेमिका ने की थी हत्या
मामले की जांच करने पर पुलिस ने CCTV फुटेज से एक युवती और 2 युवकों का पता लगाया। पुलिस ने 18 अक्टूबर को मीणा की प्रेमिका अमृता चौहान को गिरफ्तार किया। इसके बाद अमृता के पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार को पकड़ा। अमृता ने बताया कि मीणा के पास उसकी अश्लील वीडियो थी, जिससे वह ब्लैकमेल कर रहा था। इससे गुस्से में आकर उसने साजिश रची और दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।