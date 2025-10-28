दिल्ली में तेजाब हमले का खुलासा, पीड़िता और उसके पिता ने बदला लेने को रची साजिश

हमला पीड़िता के पिता ने क्यों रची साजिश पुलिस ने आरोपी जितेंद्र की पत्नी द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज कराने के बाद अकील खान को भलस्वा डेयरी इलाके सोमवार देर शाम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि जब उसे पता चला कि जितेंद्र की पत्नी उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने जा रही है, तभी उसने जितेंद्र को फंसाने के लिए साजिश रची थी। इसमें अपनी बेटी को भी बदनामी के डर का हवाला देकर शामिल किया था।

जांच पीड़िता ने खुद पर डाला था टॉयलेट क्लीनर अकील ने बताया कि जीतेंद्र की पत्नी उसकी फैक्ट्री में काम करती थी, तभी उसका यौन शोषण किया गया था और उसके निजी फोटो भी खींचे गए थे। उसने जीतेंद्र को फंसाने के लिए शौचालय में प्रयोग किया जाने वाला टॉयलेट क्लीनर खरीदकर अपनी बेटी को दिया था, जो तेजाब नहीं था। पुलिस का दावा है कि अकील की बेटी ने खुद से ही टॉयलेट क्लीनर अपने हाथ में उड़ेल लिया और जीतेंद्र पर तेजाब हमले का आरोप लगाया।

घटना कैसे हुआ खुलासा? पुलिस ने बताया कि घटना के दिन पीड़िता ने बाइक सवार 3 लोगों को हमले का आरोपी बताया था, लेकिन इलाके में और आसपास लगे CCTV फुटेज में बाइक सवार तीनों युवक नहीं दिखे। जांच में पता चला कि जिस वक्त घटना हुई थी, उस समय तेजाब फेंकने का आरोपी जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ करोलबाग में था। उसकी मोबाइल लोकेशन औऱ CCTV फुटेज से यह पुष्टि हुई। इसके अलावा तेजाब का निशान कपड़े, बैग और सड़क पर नहीं था।