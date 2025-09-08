दिवाली से पहले चलने लगेगी पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, जानिए रूट-किराया और खासियत

स्लीपर एक्सप्रेस दिल्ली से प्रयागराज होते हुए 11.5 घंटे में पटना पहुंचेगी। इसे सितंबर के अंत तक शुरू करने की योजना है। इसे रात के समय चलाया जाएगा। मौजूदा ट्रेनें अभी 12 से 17 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंचा रही है। ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। प्रस्तावित समय के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस रात 8 बजे पटना से रवाना होकर सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में भी रात का यही समय होगा।

खासियत

ट्रेन की क्या होगी खासियत?

ट्रेन में स्वाचालित सेंसर दरवाजे, CCTV कैमरे, LED स्क्रीन, विमान शैली का इंटीरियर और बायो-शौचालय होंगे। इसमें वातानुकूलित 2 और वातानुकूलित 3 के कोच होंगे। यात्रियों को पर्दे और चार्जिंग की सुविधा के साथ पढ़ने के लिए लाइट मिलेगी। इसके टिकट राजधानी एक्सप्रेस के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत अधिक हो सकते हैं। इसमें खाने-पीने की सुविधा दी गई है। दिवाली और छठ पर दिल्ली-पटना रूट सबसे अधिक व्यस्त रूट होता है, ऐसे में यह ट्रेन यात्रियों को राहत देगी।