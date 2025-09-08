दिल्ली में बच्चे चोरी करने वाले गैंग के 12 लोग पकड़े गए, 6 बच्चे बरामद
क्या है खबर?
दिल्ली में दक्षिण-पूर्व जिले की विशेष स्टाफ टीम ने एक बड़े अभियान में सफलता प्राप्त करते हुए बच्चे चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने अभियान में 6 बच्चों को बरामद किया है, जिनकी उम्र 1 साल से कम है। इसके अलावा गिरोह से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक बच्चे को 48 घंटे के अंदर बचाया है, जो 6 माह का है। यह गिरोह पूरे देश में फैला है।
सफलता
सराय काले खां बस अड्डे से गायब हुए बच्चे से जुड़े थे तार
जागरण ऑनलाइन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बांदा निवासी सुरेश अपने परिवार के साथ सराय काले खां बस अड्डे पर थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोते समय उनका 6 महीना का बच्चा गायब हो गया था। उन्होंने सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 16 सदस्यों की एक विशेष टीम बनाई थी। पुलिस ने 48 घंटे में बच्चे को खोज निकाला और इसके साथ ही गिरोह का भंडाफोड़ किया।
सौदा
दूसरे राज्यों तक फैला है गिरोह
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली आसपास से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों तक फैला है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, जो अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास से बच्चों को चुराते हैं और उन्हें 2 से 15 लाख रुपये में निसंतान दंपतियों को बेचते हैं। गिरोह में डॉक्टर, वकील और नर्स भी शामिल हैं, जो बच्चे के कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं। जांच जारी है।
जांच
पिछले साल से नजर थी गिरोह पर
पुलिस ने बताया कि गिरोह पर पिछले साल अक्टूबर से ही नजर थी, जब एक ढाई साल का बच्चा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गायब हो गया था। गिरोह 2023 से सक्रिय था। अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए 6 बच्चों में 2 बच्चों को गाजियाबाद और पहाड़गंज से जबकि 4 अन्य बच्चों को राजस्थान और गुजरात से बचाया गया है। संभावना जताई जा रही है कि 35 से अधिक बच्चों की तस्करी की गई है।