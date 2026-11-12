दिल्ली में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक पर वाहनों पर प्रतिबंध के असर को लेकर सवाल उठाए गए हैं

दिल्ली में प्रदूषण रोकने में वाहनों पर प्रतिबंध कितना कारगर? रिपोर्ट के नतीजों ने उठाए सवाल

लेखन आबिद खान 04:59 pm Nov 12, 202604:59 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से हर साल वाहनों और ट्रैफिक पर कई पाबंदियां लगाई जाती हैं। हालांकि, अब एक रिपोर्ट में इन पाबंदियों के नतीजों पर सवाल उठाए गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के एक नए सर्वे के मुताबिक, इस तरह की पाबंदियों से वायु प्रदूषण में कोई राहत नहीं मिल रही है। CSE ने कहा कि इस साल सर्दियों से पहले ही दिल्ली का प्रदूषण पिछले साल से ज्यादा था।