दिल्ली के सरकारी मॉनिटर ने AQI के 1,000 पार होने के बावजूद 500 ही दिखाया

दिल्ली के सरकारी मॉनिटर ने AQI के 1,000 पार होने के बावजूद 500 ही क्यों दिखाया?

लेखन भारत शर्मा 06:33 pm Nov 11, 202606:33 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के 2 दिन बाद भी प्रदूषण 'गंभीर' श्रेणी में है। आधिकारिक डाटा के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 308 से 444 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। गत सोमवार को AQI 400 से भी ज्यादा था। हालांकि, कुछ प्राइवेट AQI निगरानी संगठन, जैसे IQAir ने AQI को 1,000 से 1,700 से ज्यादा यानी 'खतरनाक' श्रेणी में बताया है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर AQI में यह अंतर क्यों आता है।