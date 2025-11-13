फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट जनता के लिए बंद, एक दिन पहले हुई थी हैक
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास धमाकों के बाद चर्चा में आई हरियाणा की अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.alfalahuniversity.edu.in) जनता के लिए बंद हो गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट सार्वजनिक तौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं है। यह वेबसाइट पासवर्ड मांग रही है। एक दिन पहले ही वेबसाइट हैक हो गई थी, जिसमें कट्टरपंथी गतिविधियों को रोकने की चेतावनी दी गई थी। बता दें कि दिल्ली विस्फोट से जुड़े संदिग्ध आतंकवादी समेत 3 लोग अल-फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत थे।
हैक
किसने हैक की थी वेबसाइट?
आधिकारिक वेबसाइट को 'इंडियन साइबर अलायंस' नाम के एक समूह ने हैक किया था। वेबसाइट हैक कर हैकरों ने लिखा था, "ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति नहीं है। यदि आप भारत में रहना चाहते हैं...तो दूसरों की तरह शांतिपूर्वक रहें और अगर कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद चाहते हैं...तो भारत छोड़ दें और पाकिस्तान जाएं। इसे चेतावनी के रूप में लें...हम आपकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर नजर रखे हैं। भारत विरोधी गतिविधियां बंद करो...वरना तुम्हें बर्बाद करेंगे।"