फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट जनता के लिए बंद, एक दिन पहले हुई थी हैक

लेखन गजेंद्र 11:41 am Nov 13, 202511:41 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास धमाकों के बाद चर्चा में आई हरियाणा की अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.alfalahuniversity.edu.in) जनता के लिए बंद हो गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट सार्वजनिक तौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं है। यह वेबसाइट पासवर्ड मांग रही है। एक दिन पहले ही वेबसाइट हैक हो गई थी, जिसमें कट्टरपंथी गतिविधियों को रोकने की चेतावनी दी गई थी। बता दें कि दिल्ली विस्फोट से जुड़े संदिग्ध आतंकवादी समेत 3 लोग अल-फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत थे।