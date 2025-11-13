LOADING...
दिल्ली विस्फोट से जुड़े 2 CCTV फुटेज मिले, उमर नबी मस्जिद के पास दिखा 

लेखन गजेंद्र
Nov 13, 2025
11:32 am
दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट से जुड़े 2 CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें एक में धमाका और दूसरे में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी दिख रहा है। सोशल मीडिया में साझा किए जा रहे धमाके के वीडियो में लाल किले का मुख्य चौराहा दिख रहा है, जहां वाहनों का लंबा जाम है। जैसे वाहन धीमी गति से आगे बढ़ते हैं एक जोरदार विस्फोट होता है और धुआं छा जाता है।

कार धमाके का नया वीडियो

दूसरे वीडियो में मस्जिद के पास दिखा उमर

जांच एजेंसियों को कार विस्फोट करने वाले उमर नबी का पुरानी दिल्ली स्थित एक मस्जिद में प्रवेश करते और बाहर निकलते CCTV वीडियो मिला है। फुटेज में कश्मीरी उमर तुर्कमान गेट के सामने रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद में प्रवेश करते और बाहर निकलते कैद है। वह 10 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे लाल किले की ओर जाने से पहले 10 मिनट तक रुका था। 10 सेकंड की वीडियो में उमर आसफ अली रोड पर चलते दिखा है।

इसके कुछ घंटे बाद हुआ विस्फोट

उमर के यहां से निकलने के कुछ घंटे बाद लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ था। कार उमर चला था, जिसकी पुष्टि DNA परीक्षण से हो चुकी है। वीडियो में उमर पैंट और शर्ट के साथ जूते पहने दिख रहा है। बता दें कि फैज-ए-इलाही मस्जिद अपनी तब्लीगी जमात गतिविधियों के लिए जानी जाती है जो निजामुद्दीन मरकज से समूह के अलग होने के बाद शुरू हुई थी। तब्लीगी जमात एक अंतरराष्ट्रीय देवबंदी इस्लामी मिशनरी आंदोलन है।

उमर नबी का वीडियो

पुलिस को अब ब्रेजा कार की तलाश

जांच एजेंसियों को अब विस्फोट मामले से जुड़ी एक तीसरी गाड़ी की तलाश है, जिसके मारुति ब्रेजा होने का संदेह है। पुलिस का कहना है कि इस लापता कार का इस्तेमाल आरोपियों ने टोह लेने या भागने के लिए किया होगा। यह अभी तक नहीं मिली है। अभी तक पता चला है कि आतंकियों ने सफेद हुंडई i20 कार को विस्फोट में इस्तेमाल किया था, जबकि लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गायब थी, जो फरीदाबाद से मिली है।

मृतकों की संख्या 13 हुई

दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वालों की संख्या 13 हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल ने गुरुवार को दम तोड़ा है। घटना में 20 से अधिक लोग घायल हैं। केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घटना माना है।