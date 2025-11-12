दिल्ली विस्फोट के बाद से अल-फलाह विश्वविद्यालय का एक और डॉक्टर लापता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने विश्वविद्यालय का दौरा कर डॉक्टर हसन की बेटी को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर हसन का फोन विस्फोट के बाद से बंद है और वह सोमवार से गायब हैं। हसन की बेटी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं। अल-फलाह अस्पताल में 250 लोग कश्मीर के कार्यरत हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) विश्वविद्यालय की कुलपति भूपिंदर कौर आनंद और कई छात्रों से पूछताछ कर रही है।

अल-फलाह की कुलपति प्रोफेसर कौर ने दिल्ली विस्फोट मामले और उनके कॉलेज के 2 डॉक्टरों मुजम्मिल शकील और शाहीना शाहिद की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। कौर ने कहा कि दोनों डॉक्टरों से विश्वविद्यालय का कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की साख को धूमिल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निशाने पर लिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करने की बात कही है।