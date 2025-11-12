संदिग्ध आतंकवादी शाहीन शाहिद ने सच कबूला?

दिल्ली विस्फोट में गिरफ्तार महिला का खुलासा, 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे विस्फोटक- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 10:28 am Nov 12, 202510:28 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट के मामले की जांच के दौरान कुछ अहम खुलासे हुए हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल रहीं अल-फलाह विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन शाहिद (45) ने कबूला है कि वह साथियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रच रही थी। उसने बताया कि बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए वह और उसके साथी पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहे थे।