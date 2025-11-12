कोहरे के साथ पड़ेगी शीतलहर की दोहरी मार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी 

कोहरे के साथ पड़ेगी शीतलहर की दोहरी मार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी
क्या है खबर?
पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर असम और मेघालय तक धुंध दिखाई देने लगी है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 1-2 दिन 12 राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है, वहीं दक्षिण राज्यों में बारिश होने की संभावना है।
तापमान
कश्मीर बन गया राजस्थान
उत्तरी हवाओं के कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने सीकर और टोंक में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थल माउंट आबू में मंगलवार को रात तापमान 8 डिग्री गिरकर 4 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर 1 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में अगले एक सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की और गिरावट होगी।
शीतलहर
इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट
बर्फीली हवाओं से मध्यप्रदेश में बीती रात 11 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने बुधवार को 23 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में 20 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर तेज हाे गया है। कई हिस्सों में कोहरा छाने के साथ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है। बिहार में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।
पहाड़ी राज्य
पहाड़ी राज्यों में ऐसा रहेगा मौसम
उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा, वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जम्मू-कश्मीर में सुबह-शाम कोहरा छाया नजर आएगा, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में बर्फबारी से पर्यटकों के लिए मौसम खुशनुमा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के 9 शहरों का तापमान 5 डिग्री से और 3 जगह जीरो से नीचे चला गया है। प्रदेश के कुकुमसैरी का पारा सबसे कम माइनस 3.1 डिग्री दर्ज किया गया।
बारिश
इन राज्यों में होगी बारिश
देश के अलग-अलग हिस्सों में 3 साइक्लोन सर्कुलेशन सक्रिय होने से दक्षिण राज्यों में अभी भी बारिश का जोर बना हुआ है। पहला सिस्टम बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर, दूसरा दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश और आस-पास के इलाकों में सक्रिय है, वहीं तीसरा सिस्टम तमिलनाडु और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इनके असर से दक्षिण भारत के मौसम पर दिख रहा है। इसके चलते बुधवार को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और अंडमान-निकोबार में बारिश होने के आसार हैं।
प्रदूषण
राजधानी में प्रदूषण को प्रकोप जारी
दिल्ली में बुधवार को हल्का कोहरा छाया नजर आया और सुबह-शाम के वक्त ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री और हवा की गति 15-20 किमी/घंटा रहने के आसार हैं। अगले 24 घंटे में इसमें गिरावट आने की संभावना है। राजधानी में प्रदूषण की बात करें तो यहां मंगलवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AIQ) 428 दर्ज किया गया।
ट्विटर पोस्ट
प्रदूषण के कारण दिल्ली में दिखी धुंध
#WATCH | Delhi | The area around India Gate and Kartavya Path is blanketed in a dense layer of toxic smog as the AQI in the area is 408 in the 'Severe' category, as claimed by the CPCB pic.twitter.com/wnxGt4gCx4— ANI (@ANI) November 12, 2025