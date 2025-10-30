दिल्ली में कृत्रिम बारिश नहीं हुई, लेकिन बादलों में प्रयोग के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा

प्रदूषण

आनंद विहार समेत कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर'

CPCB के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी स्टेशनों में 32 ने वायु गुणवत्ता को 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया है, जबकि कुछ इलाकों में AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। नोएडा, गाजियाबाद और गुरूग्राम जैसे पड़ोसी शहरों में भी वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' है। दिल्ली में विवेक विहार में AQI 415, आनंद विहार और अक्षरधाम के आसपास AQI 409 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आते हैं। वजीरपुर में AQI 394 दर्ज किया गया है।