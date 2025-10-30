LOADING...
बेंगलुरु: कार छूकर निकली डिलीवरी बॉय की बाइक, दंपति ने 2 किलोमीटर दौड़ाकर टक्कर मारी; मौत
बेंगलुरु में दंपति ने एक बाइक सवार को जानबूझकर टक्कर मार दी

बेंगलुरु: कार छूकर निकली डिलीवरी बॉय की बाइक, दंपति ने 2 किलोमीटर दौड़ाकर टक्कर मारी; मौत

लेखन गजेंद्र
Oct 30, 2025
10:50 am
क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रोड रेज का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपति की कार में एक युवक की बाइक छू गई, तो दंपति ने बाइक का पीछाकर उसे जानबूझकर टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दर्शन (24) की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा दूसरा युवक वरुण घायल है। पुलिस ने आरोपी दंपति मनोज कुमार (32) और आरती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 25 अक्टूबर रात 11:30 बजे की है।

घटना

क्या है पूरा मामला?

पुत्तेनहल्ली इलाके में डिलीवरी बॉय दर्शन वरुण के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी उसकी बाइक मनोज की कार के साइड मिरर से टकरा गई। पहले दर्शन ने माफी मांगी, लेकिन बाद में दोनों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद दर्शन आगे बढ़ गया। गुस्से से लाल मनोज ने दर्शन को सबक सिखाने के लिए 2 किलोमीटर पीछा किया। पहली कोशिश में टक्कर न होने पर मनोज ने यू-टर्न लिया और श्रीराम लेआउट के पास टक्कर मार दी।

जांच

CCTV जांच में हुआ खुलासा

टक्कर में बुरी तरह घायल दर्शन की मौके पर मौत हो गई, जबकि वरुण घायल हो गया। दंपति सबूत मिटाने के लिए मास्क पहनकर मौका-ए-वारदात पर पहुंचे और कार के टुकड़े बटोर लिए। पहले पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया था, लेकिन CCTV फुटेज की जांच में जानबूझकर टक्कर की बात सामने आई, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया है। केरल निवासी आरोपी मनोज देसी मार्शल आर्ट ट्रेनर है। दंपति 14 की न्यायिक हिरासत में हैं।

