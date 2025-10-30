बेंगलुरु में दंपति ने एक बाइक सवार को जानबूझकर टक्कर मार दी

बेंगलुरु: कार छूकर निकली डिलीवरी बॉय की बाइक, दंपति ने 2 किलोमीटर दौड़ाकर टक्कर मारी; मौत

लेखन गजेंद्र 10:50 am Oct 30, 202510:50 am

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रोड रेज का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपति की कार में एक युवक की बाइक छू गई, तो दंपति ने बाइक का पीछाकर उसे जानबूझकर टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दर्शन (24) की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा दूसरा युवक वरुण घायल है। पुलिस ने आरोपी दंपति मनोज कुमार (32) और आरती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 25 अक्टूबर रात 11:30 बजे की है।