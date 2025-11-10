दिल्ली के इंडिया गेट से रविवार को 80 लोग हिरासत में लिए गए, क्या है कारण?
क्या है खबर?
दिल्ली में रोजाना पर्यटकों से गुलजार रहने वाला इंडिया गेट रविवार शाम को अचानक पुलिस के जवानों से घिर गया और नारेबाजी शुरू हो गई। रविवार की मौज-मस्ती के बीच करीब 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको अपने साथ बस में बैठाकर ले गए। दरअसल, पुलिस ने यहां प्रदर्शन के लिए जमा लोगों को हिरासत में लिया था, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ भाजपा सरकार का विरोध जताने आए थे। आइए, पूरा मामला जानते हैं।
प्रदर्शन
क्या है मामला?
दिल्ली की जहरीली हवा से नाराज लोग रविवार शाम को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने इंडिया गेट पहुंचे थे। यहां अभिभावक, जागरूक नागरिक, पर्यावरण कार्यकर्ता और नेताओं के अलावा बच्चों को भी पोस्टर उठाए देखा गया। यहीं, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज पशु कार्यकर्ता भी थे, जो प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर जाने को कहा था, जिसे अनसुना करने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
प्रदर्शन
पुलिस का क्या कहना है?
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि लोग बिना अनुमति के इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रोड जाम करने का आरोप लगाया और करीब 80 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी (AAP) कर रही थी, जिसमें पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने की धमकी दी और लोगों को हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान ले जाया गया।
प्रदर्शन
बच्चे को भी हिरासत में लिया गया?
पर्यावरणविद् विमलेंदु झा ने एक्स पर एक वीडिया साझा कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट से बच्चों को भी हिरासत में लिया है। उन्होंने लिखा, 'यहां तक कि बच्चों को भी हिरासत में लिया गया है, जो सिर्फ़ सांस लेने का अधिकार मांग रहे थे।' नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने इसका खंडन किया है और कहा कि किसी बच्चे को हिरासत में नहीं लिया गया है।
राजनीति
राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्वच्छ हवा एक बुनियादी मानवाधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?" उन्होंने लिखा कि नागरिकों पर हमला करने के बजाय प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर से चिंता बढ़ी है।
ट्विटर पोस्ट
प्रदर्शन का दृश्य
#WATCH | दिल्ली के निवासियों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए। pic.twitter.com/saAWGuYTcZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2025
हवा
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पार पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। रविवार को वजीरपुर में AQI 424, बवाना में 426, विवेक विहार में 415, रोहिणी में 435, नेहरू नगर में 426 और आरके पुरम में 422 और ITO में AQI 498 पहुंच गया है। नोएडा में औसत AQI 391, ग्रेटर नोएडा में 366, गाजियाबाद में 387 और गुरुग्राम में 252 दर्ज किया गया।