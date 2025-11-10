दिल्ली के इंडिया गेट से रविवार को 80 लोग हिरासत में लिए गए, क्या है कारण?

दिल्ली में रोजाना पर्यटकों से गुलजार रहने वाला इंडिया गेट रविवार शाम को अचानक पुलिस के जवानों से घिर गया और नारेबाजी शुरू हो गई। रविवार की मौज-मस्ती के बीच करीब 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको अपने साथ बस में बैठाकर ले गए। दरअसल, पुलिस ने यहां प्रदर्शन के लिए जमा लोगों को हिरासत में लिया था, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ भाजपा सरकार का विरोध जताने आए थे। आइए, पूरा मामला जानते हैं।

प्रदर्शन बच्चे को भी हिरासत में लिया गया? पर्यावरणविद् विमलेंदु झा ने एक्स पर एक वीडिया साझा कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट से बच्चों को भी हिरासत में लिया है। उन्होंने लिखा, 'यहां तक कि बच्चों को भी हिरासत में लिया गया है, जो सिर्फ़ सांस लेने का अधिकार मांग रहे थे।' नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने इसका खंडन किया है और कहा कि किसी बच्चे को हिरासत में नहीं लिया गया है।

राजनीति राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्वच्छ हवा एक बुनियादी मानवाधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?" उन्होंने लिखा कि नागरिकों पर हमला करने के बजाय प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर से चिंता बढ़ी है।