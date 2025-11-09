दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार, क्यों लागू नहीं हुआ GRAP का तीसरा चरण?

सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR की हवा भी दमघोंटू हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में आज हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पार कर गया है। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली में GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू नहीं की गई हैं।

प्रदूषण ITO पर AQI 498 दर्ज किया गया आज वजीरपुर में AQI 424, बवाना में 426, विवेक विहार में 415, रोहिणी में 435, नेहरू नगर में 426 और आरके पुरम में 422 दर्ज किया गया। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में दिल्ली का ITO है, जहां AQI 498 पर पहुंच गया है। वहीं, NCR की बात करें तो नोएडा में औसत AQI 391, ग्रेटर नोएडा में 366, गाजियाबाद में 387 और गुरुग्राम में 252 दर्ज किया गया। CBCP के अनुसार, दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI 361 रहा।

GRAP क्यों नहीं लागू किया जा रहा है GRAP का तीसरा चरण? वायु प्रदूषण गंभीर होने के बावजूद GRAP का तीसरा चरण लागू नहीं किया गया है। AQI 400 पार होने पर GRAP का तीसरा चरण लागू किया जाता है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि चिंताजनक वृद्धि के बावजूद इस महीने हवा की गुणवत्ता पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण के स्तर ने अभी तक उस 'गंभीर' सीमा को पार नहीं कर पाया है, जो GRAP के तीसरे चरण को लागू करने के लिए जरूरी है।

विरोध साफ हवा के लिए आज इंडिया गेट पर प्रदर्शन प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर आम लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताएंगे। 'वारियर माम्स' और 'माइ राइट टू ब्रीद' जैसे नागरिक समूहों के बैनर तले प्रदूषित हवा के खिलाफ लोगों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। हालांकि, इस विरोध प्रदर्शन को पुलिस की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर हैशटैग 'हेल्पअसब्रीद' अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की मांग है कि प्रदूषण को लेकर तत्काल कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की ये अपील दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से कारपूलिंग चुनने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी PTI से एक अधिकारी ने कहा, "पिछले 7 दिनों में से 6 दिनों में पिछले साल की तुलना में वायु गुणवत्ता बेहतर दर्ज की गई है। यह सभी विभागों द्वारा समय पर और समन्वित कार्रवाई के कारण संभव हुआ है।"