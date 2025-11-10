पहाड़ों की बर्फबारी से 7 राज्यों में 3 डिग्री गिरा पारा, भीषण सर्दी की चेतावनी 

देशभर में मौसम का अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कई राज्यों में सर्दी ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान, मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। आगामी 4-5 दिन में दक्षिण हरियाणा, उत्तर-पश्चिम भारत और उत्तरी-मध्य महाराष्ट्र में तापमान 2-4 डिग्री तक गिरने की संभावना है।

तापमान शून्य के नीचे पहुंचा तापमान पहाड़ी राज्यों में सोमवार को भी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों- लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। प्रदेश के 3 शहरों का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, वहीं 8 जिलों में 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम भी बर्फ से ढक गए हैं, वहीं नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग में सुबह-शाम के समय शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है।

असर पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानों पर पड़ा असर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में नजर आने लगा है। 7 राज्यों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 3 दिन में इन राज्यों में ठंड जोर पकड़ लेगी। बिहार के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में सर्दी का असर तेज होगा, जबकि राजस्थान में अगले 24 घंटे में पारा 3 डिग्री गिर सकता है।

सर्दी राजधानी में बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप दिल्ली में अगले 7 दिन में सर्दी का प्रकोप भयंकर हो सकता है। आज अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 12 डिग्री रह सकता है। सुबह-शाम 10-20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। इससे कंपकंपा देने वाली सर्दी का अहसास हो सकता है। राजधानी में प्रदूषण दिनों-दिन खतरनाक होता जा रहा है। सोमवार को भी औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 370 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली में कई जगह आज भी प्रदूषण नजर आया #WATCH | Delhi: Visuals around AIIMS and Safdarjung Hospital this morning as a layer of toxic smog blankets the city.



AQI (Air Quality Index) around the area is 236, categorised as 'Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/AKOg8KEY6J — ANI (@ANI) November 10, 2025