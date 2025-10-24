दिल्ली में ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़,फिदायीन हमले का प्रशिक्षण ले रहे 2 आतंकवादी गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये कथित तौर पर फिदायीन (आत्मघाती) हमलों के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी का नाम अदनान है और वह भोपाल का रहने वाला है। उसे दिल्ली के सादिक नगर और भोपाल में समन्वित अभियान के बाद मिली खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
बयान
अधिकारी बोले- बड़े हमले की योजना बना रहे थे आतंकी
समाचार एजेंसी ANI से एक अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी ISIS से जुड़े थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। गिरफ्तारियों से दिल्ली में संभावित आतंकी हमले को टाल दिया गया है।" पुलिस ने बताया कि संदिग्धों से उनके नेटवर्क और उनकी योजनाओं के विस्तार का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।
रिपोर्ट
पाकिस्तानी ISI से भी हो सकता है संबंध
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन अतिरिक्त आयुक्त प्रमोद कुशवाहा और ACP ललित मोहन नेगी के नेतृत्व वाली टीम द्वारा चलाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि पकड़ा गया मॉड्यूल ISIS से प्रेरित है और इसका संबंध पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (ISI) से हो सकता है, जो कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट की आड़ में ऐसे नेटवर्क संचालित करती है।
अभियान
पुलिस संदिग्धों से कर रही पूछताछ
अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने और अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि उनकी भविष्य की योजनाओं, भारत में उनके संभावित ठिकानों और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से उनके संबंध का पता लगाया जा सके। एजेंसियां ये भी जांच कर रही है कि फिदायीन हमलों की उनकी तैयारी किस स्तर पर थी और उनका अगला निशाना क्या हो सकता था।
गिरफ्तारी
पिछले महीने भी पुलिस ने पकड़े थे 5 संदिग्ध
11 सितंबर को भी दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। इसके लिए दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त छापेमारी की गई थी और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तब पुलिस ने बताया था कि ये गिरोह भी देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। टीम ने दिल्ली, रांची, ठाणे और मुंब्रा, बेंगलुरु, निजामाबाद और राजगढ़ (मध्य प्रदेश) में छापे मारे थे।