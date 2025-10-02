दिल्ली: रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, कॉमेडियन की हत्या की थी योजना
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-वीरेंद्र चारण गिरोह से जुड़े 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कालिंदी कुंज के पुश्ता रोड पर एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। शूटरों की पहचान राहुल और साहिल के तौर पर हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा तिहरे हत्याकांड के आरोपी दिल्ली में हैं। इसके बाद पुलिस ने शूटरों को घेर लिया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
योजना
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की बना रहे थे योजना
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों शूटर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहे थे। फारुकी ने 2024 में रियलिटी शो बिग बॉस जीता था। पुलिस ने बताया कि राहुल दिसंबर, 2024 में यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था, लेकिन पहचान उजागर न होने की वजह से फरार था। इसके अलावा दोनों अपराधी गैंग लीडरों के निशाने पर मुंबई और बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की योजना बना रहे थे।
पुलिस
मुठभेड़ के बारे में पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस ने कहा, "दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हैं। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज करवाया गया है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों बदमाश विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर काम कर रहे थे और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इनका अगला टारगेट थे। बदमाशों के पास से पिस्टल और बाइक बरामद हुई। बरामद हथियार बदमाशों को कहां से मिला इस बात की जांच की जा रही है।"