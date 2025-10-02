दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है

दिल्ली: रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, कॉमेडियन की हत्या की थी योजना

लेखन आबिद खान 11:41 am Oct 02, 202511:41 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-वीरेंद्र चारण गिरोह से जुड़े 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कालिंदी कुंज के पुश्ता रोड पर एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। शूटरों की पहचान राहुल और साहिल के तौर पर हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा तिहरे हत्याकांड के आरोपी दिल्ली में हैं। इसके बाद पुलिस ने शूटरों को घेर लिया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।